Rom (dpa) - Unmittelbar vor seinem Rücktritt hat sich Papst Benedikt XVI. mit einer emotionalen Ansprache von der Öffentlichkeit verabschiedet. In seinem Pontifikat habe es Zeiten mit hohem Wellengang und Gegenwind gegeben, sagte er in seiner Ansprache auf dem Petersplatz. Benedikt betonte, nach seinem Rücktritt in Zukunft weiter der Kirche dienen zu wollen und schloss eine Rückkehr ins Privatleben aus. Bei seiner letzten Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom jubelten Benedikt bis zu 150 000 Pilger zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.