Tel Aviv (dpa) - Israel hat sich «extrem skeptisch» über mögliche iranische Zugeständnisse im Atom-Konflikt geäußert. Der Iran wolle mit Atom-Gesprächen wie denen in Almaty nur Zeit für die Entwicklung von Atombomben gewinnen, erklärten Regierungsvertreter der Zeitung «Jerusalem Post».

«Die iranische Strategie ist klar: die diplomatischen Bemühungen in die Länge ziehen und parallel weiter Uran anreichern», sagte ein ungenannter Sprecher der Zeitung. Eigentliches Ziel der Führung in Teheran sei es, die Gespräche in die Länge zu ziehen, bis sie die Welt eines Tages mit einem Atomtest überraschen könne.