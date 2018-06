Almaty (dpa) - Die nächste Verhandlungsrunde im Atomstreit mit dem Iran ist nach russischen Angaben bereits für den 5. und 6. April geplant. Experten beider Seiten sollten zuvor am 17. und 18. März bei einem technischen Treffen in Istanbul Details besprechen, sagte der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow in der früheren kasachischen Hauptstadt Almaty. Die fünf UN-Vetomächte und Deutschland - die sogenannte 5+1-Gruppe - seien bereit, Sanktionen gegen den Iran abzumildern, falls Teheran die Urananreicherung in der Anlage in Fordo stoppe, sagte Rjabkow der Agentur Interfax zufolge.

