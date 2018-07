Langgöns (dpa) - Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in einer Bankfiliale im hessischen Langgöns aufgesprengt. Infolge der Detonation sei das Gebäude, in dem der Automat stand, einsturzgefährdet, teilte die Polizei in Gießen mit. Das Technische Hilfswerk sichere das Haus ab, ein Statiker sei angefordert worden. Ob die Unbekannten in der Nacht Geld aus dem stark beschädigten Automaten erbeuteten, konnte noch nicht geklärt werden, so ein Polizeisprecher. Ein Bewohner, der sich zum Zeitpunkt der Explosion in seiner Wohnung im Obergeschoss aufhielt, blieb unverletzt.

