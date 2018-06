New York/Berlin (dpa) - Der US-Musiker Dan Toler ist tot. Der frühere Gitarrist der Allman Brothers starb im Alter von 65 Jahren, wie das Musikmagazin «Billboard» am Mittwoch auf seiner Website unter Berufung auf einen Freund der Familie mitteilte.

Er habe seit zwei Jahren an der unheilbaren Krankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) gelitten. Die Krankheit zerstört Nervenzellen im Rückgrat und lähmt Muskeln im Körper. Toler sei am Montag in seinem Haus in Sarasota (US-Bundesstaat Florida) gestorben, hieß es auf der Webseite des Musikers.

Toler war von 1979 bis 1982 Mitglied der Allman Brothers. Danach spielte er in verschiedenen Bands, noch 2009 brachte er ein Album mit der Toler/Townsend Band heraus.