Wellington (AFP) An einem Strand nahe Auckland in Neuseeland ist ein Mann von einem Hai getötet worden. Nach Angaben der Rettungskräfte ereignete sich der Angriff am Mittwoch am Strand von Muriwai. Bei dem Toten handle es sich um einen 47-jährigen Neuseeländer, sagte eine Sprecherin. Weitere Angaben wollte sie zunächst nicht machen. Medienberichten zufolge erschoss die Polizei den Hai im Bemühen, den Mann zu retten.

