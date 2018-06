Willich (dpa) - Ein sechs Jahre altes Mädchen ist mit lebensgefährlichen Stichwunden in ein Krankenhaus in Willich am Niederrhein gekommen. Den Täter vermuten die Ermittler in der Familie. «Es hat Festnahmen gegeben», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Krefeld. Verwandte hatten das Kind in der Nacht in die Klinik gebracht. Inzwischen sei der Zustand des Mädchens stabil, sagte der Sprecher. Zur Tatwaffe machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben. Auch die Hintergründe seien noch völlig unklar, so ein Polizeisprecher. Eine Mordkommission ermittelt.

