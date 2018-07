Genf (AFP) Bei einer Schießerei in einem Holzverarbeitungsbetrieb im Schweizer Kanton Luzern hat es nach Angaben der Polizei mehrere Tote und Schwerverletzte gegeben. Die Schießerei ereignete sich demnach am Mittwochmorgen im Betrieb Kronospan in Menznau. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, das Gebiet wurde großräumig abgesperrt.

