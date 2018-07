Val di Fiemme (dpa) - Der Norweger Petter Northug hat seinen ersten WM-Titel in Val di Fiemme gewonnen. Im 15-Kilometer-Langlauf in der freien Technik setzte sich der Favorit in 34:37,1 Minuten klar durch.

Er verwies den Schweden Johan Olsson mit 11,8 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Die Bronzemedaille erkämpfte sich der Norweger Tord Asle Gjerdalen, der einen Rückstand von 22,3 Sekunden hatte.

Von den deutschen Läufern überzeugte am ehesten noch Axel Teichmann. Der Bad Lobensteiner kam auf Platz neun. Tim Tscharnke aus Biberau beendete das Rennen auf Platz 14.