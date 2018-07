Ljubljana (AFP) Im slowenischen Parlament hat am Mittwochvormittag die Debatte über einen Misstrauensantrag gegen die Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Janez Jansa begonnen. Nach einer ganztägigen Sondersitzung wird gegen 22.00 Uhr mit der Abstimmung gerechnet. Jansa sieht sich Korruptionsvorwürfen ausgesetzt und kann nach dem Wegfall von drei der fünf an der Koalition beteiligten Parteien derzeit nur noch auf die Unterstützung von 30 der 90 Abgeordneten in Ljubljana bauen.

