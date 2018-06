Bamberg (SID) - Die frühere Tischtennis-Europameisterin Jiaduo Wu vom FSV Kroppach hat ihre Teilnahme an 81. deutschen Meisterschaften am Wochenende in Bamberg abgesagt. Die 35 Jahre alte Titelverteidigerin, die topgesetzt war, laboriert an einer Zerrung an der Oberschenkelrückseite. Diese Verletzung hatte sich Wu in der vergangenen Woche beim World-Tour-Turnier in Katar zugezogen.

Wus Platz im Tableau nimmt die zweimalige Meisterin Zhenqi Barthel ein, die zuvor an Nummer fünf gesetzt war. Angeschlagen reisen die EM-Zweite von 2011, Irene Ivancan (nach Bänderriss), Kristin Silbereisen (Tennisarm) und Sabine Winter (Bänderdehnung im linken Sprunggelenk) nach Franken.

Bei den Männern kann sich Rekordeuropameister Timo Boll am Wochenende in die Geschichtsbücher eintragen. Der Düsseldorfer, der bislang neunmal triumphiert hat, würde sich bei einem weiteren Triumph alleine an die Spitze der ewigen DM-Bestenliste setzen. Aktuell muss sich der 31-Jährige den Spitzenplatz mit Conny Freundorfer und Eberhard Schöler teilen.

Neben Boll rechnen sich auch der bei nationalen Meisterschaften noch titellose Olympiadritte Dimitrij Ovtcharov (Fakel Orenburg/Russland) und Vorjahressieger Bastian Steger (Saarbrücken) Chancen aus.