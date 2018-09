Tunis (AFP) Die islamistische Ennahda-Partei in Tunesien hat ihren Anspruch auf die vier Schlüsselministerien für Inneres, Justiz, Verteidigung und Außenpolitik aufgegeben. Die vier Ressorts könnten künftig auch an Vertreter anderer Parteien oder Unabhängige vergeben werden, teilte Parteichef Rached Ghannouchi am Mittwoch im Rundfunk mit. Die neue Regierung soll demnach "Ende der Woche" stehen.

