Washington (AFP) Nach wochenlangem Streit über seine Nominierung ist Chuck Hagel nun offiziell der neue Verteidigungsminister der USA. Hagel legte am Mittwoch im Pentagon seinen Amtseid ab. "Ihr schließt Euch nicht meinem Team an, ich schließe mich Eurem Team an", sagte Hagel, als er sich anschließend an seine Mitarbeiter wandte. Der 66-Jährige erklärte, dass die USA vor "enormen Herausforderungen" stünden und in der Welt gemeinsam mit ihren Verbündeten eine Führungsrolle einnehmen müssten.

