Heerenveen (SID) - Der niederländische Eisschnelllauf-Superstar Sven Kramer wird beim Weltcup am Wochenende in Erfurt (1. bis 3. März) nicht wie geplant in den Einzelrennen über 1500 und 10.000 m starten. Drei Wochen vor den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften im künftigen Olympiaort Sotschi (Russland) wolle er eine Überlastung vermeiden, sagte der sechsmalige Mehrkampf-Weltmeister und 5000-m-Olympiasieger. Der 26 Jahre alte Friese wird in Erfurt damit nur in der Team-Verfolgung antreten.