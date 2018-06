Bremen (dpa) - Roboter sollen künftig vom Internet lernen und sich Kniffe beim Menschen abschauen. Bremer Forscher präsentierten am Mittwoch den Roboter «PR2», der Popcorn machen und Pfannkuchen wenden kann.

Das nötige Vorwissen habe sich dieser unter anderem aus dem Internet geholt, sagte Professor Michael Beetz von der Universität Bremen. Sein Team arbeitet zusammen mit sieben europäischen Partnern in einem auf vier Jahre angelegten Projekt an lernfähigen Robotern. Ziel sei es, diese neue Form der Programmierung zunächst bei Robotern anzuwenden, die alte und pflegebedürftige Menschen bei einfachen Aufgaben unterstützen. Diese könnten in den nächsten zehn Jahren einsatzbereit sein.

Infos zum Roboter-Projekt, englisch

Infos zum Roboter