Brüssel (dpa) - Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen hat erfreut auf die jüngsten Arbeitsmarktzahlen reagiert. «Wir sehen wieder einen ausgesprochen robusten Arbeitsmarkt», sagte von der Leyen in Brüssel. Nun gelte es vor allem, den Bedarf an Fachkräften zu sichern. Dabei könne der am Vortag vom Kabinett beschlossene leichtere Zuzug für Arbeitnehmer aus dem Ausland helfen. Die Zahl der Erwerbslosen stieg um 18 000 auf 3,16 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Eine Zunahme der Erwerbslosigkeit in dieser Größenordnung sei im Februar üblich.

