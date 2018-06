Sydney (AFP) Die australische Polizei hat einen Rekordfund der synthetischen Droge Metamphetamin vermeldet: Die Behörden beschlagnahmten nach eigenen Angaben am Mittwoch 585 Kilogramm der als Crystal bekannten Droge. Es handele sich um den größten derartigen Fund in der Justizgeschichte des Landes, erklärte die Polizei am Donnerstag. Der Wert des beschlagnahmten Rauschgifts, das in Schiffscontainern bei Waren aus dem Süden von China entdeckt wurde, wurde demnach auf umgerechnet rund 340 Millionen Euro geschätzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.