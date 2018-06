Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag die Sorgen um die politische Zukunft in Italien weiter abgeschüttelt. Der Dax rückte gegen Nachmittag um 0,57 Prozent auf 7720 Punkte vor und knüpfte so an seine Kursgewinne vom Vortag an.

Mit der Rückkehr über 7700 Punkte näherte sich der Leitindex wieder seinem Stand vor dem Kursrutsch am Dienstag. Der MDax stieg zuletzt um 1,03 Prozent auf 13 276 Punkte. Der TecDax legte 0,80 Prozent auf 915 Punkte zu.

Laut einem Händler nutzen Anleger das gedrückte Niveau zum Einstieg. Es scheine, als ob die Sorgen um Italien von der Aussicht auf eine weiterhin lockere US-Geldpolitik vertrieben würden. Auf Unternehmensseite standen einige Unternehmen mit Zahlen im Blick: Die Telekom-Aktien gehörten im Dax mit einem Abschlag von einem halben Prozent zu den Verlierern. Kritik gab es für das schwächer als erwartet ausgefallene operative Ergebnis.

Bayer-Aktien dagegen zogen um 2,13 Prozent an, nachdem der Chemie- und Pharmakonzern seinen Umsatz sowie das operative Ergebnis deutlich steigern konnte. In der Spitze kosteten die Papiere mit 76,33 Euro so viel wie noch nie zuvor. Auch unter den Nebenwerten galt es, eine Vielzahl an Bilanzen zu verarbeiten: Die Hochtief-Titel büßten mehr als sieben Prozent ein, während ProSiebenSat.1 mit einem Anstieg um fast sechs Prozent sehr gefragt waren.

Am Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere leicht von 1,16 Prozent am Vortag auf 1,17 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,11 Prozent auf 134,63 Punkte, während der Bund-Future 0,18 Prozent auf 145,11 Punkte zulegte.

Der Kurs des Euro stieg: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3129 (Mittwoch: 1,3097) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7617 (0,7635) Euro.