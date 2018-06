Frankfurt/Main (dpa) - Angetrieben von der festen Wall Street hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag an seine Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Der Leitindex Dax rückte am Morgen um 0,80 Prozent auf 7737 Punkte vor und näherte sich damit wieder seinem Niveau von vor dem Kursrutsch am Dienstag.

Der MDax verbesserte sich im frühen Geschäft ebenfalls um 0,80 Prozent auf 13 246 Punkte, und der TecDax gewann 0,55 Prozent auf 913 Punkte. Politische Börsen seien oftmals nur von kurzer Dauer, analysierte Experte Ralf Umlauf von der Helaba den Kursanstieg trotz des Wahlpatts in Italien.

Auf Unternehmensseite standen im Dax einige Unternehmen mit Zahlen im Blick. Aktien der Deutschen Telekom waren mit einem Abschlag von 0,78 Prozent der größte unter lediglich zwei Verlierern. Kritik gab es für das schwächer als erwartet ausgefallene operative Ergebnis.

Bayer-Aktien drehten dagegen nach erfüllten Erwartungen schnell ins Plus und erreichten mit 76,33 Euro ein Rekordhoch. Im MDax wirkten sich Resultate von Hochtief stark belastend auf die Papiere des Baukonzerns aus. Sie sackten um sechs Prozent ab.