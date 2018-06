München (AFP) Die Krebserkrankung der US-Sängerin Anastacia ist wieder ausgebrochen. Daher habe die Musikerin alle Konzerte ihrer geplanten Europa-Tournee abgesagt, teilte der Münchner Konzertveranstalter PGM am Donnerstag auf seiner Website mit. Anastacia wollte im April eigentlich auch in Stuttgart, Berlin und Frankfurt am Main auftreten. "Ich bedaure außerordentlich, dass ich meine fantastischen Fans enttäuschen muss, die sich so sehr auf meine Tournee gefreut haben", schrieb die 44-jährige Sängerin in einer Stellungnahme. Sie sei entschlossen, gegen den Krebs zu kämpfen und völlig gesund zu werden.

