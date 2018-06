Paris (AFP) Wegen mutmaßlichen Insiderhandels beim Verkauf von Anteilen des Luftfahrt- und Rüstungsriesen EADS könnte den Konzernen Daimler und Lagardère in Frankreich der Prozess gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft von Paris beantragte im Zusammenhang mit dem Verkauf von EADS-Aktien in den Jahren 2005 und 2006 die Eröffnung eines Strafprozesses, wie am Donnerstag aus Justizkreisen verlautete. Nun muss ein Untersuchungsrichter entscheiden, ob es zu einem Verfahren kommt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.