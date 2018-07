Maxhütte-Haidhof (AFP) Die Lebensmittel-Kette Netto Marken-Discount will stärker in das Geschäft mit Drogerie-Produkten einsteigen. Ab Freitag würden den Kunden mehr als eintausend Drogerie-Artikel angeboten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Im Rahmen einer neuen Produktpräsentation sollen demnach auch Kosmetikprodukte verkauft werden.

