Rom (AFP) Der italienische Komiker Beppe Grillo hat SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück nach dessen "Clowns"-Äußerungen als "arrogant und politisch wenig intelligent" bezeichnet. "Er hat die rund 8.700.000 Italiener, die für die M5S stimmten, und die 7.300.000 Italiener, die die PDL wählten, in schwachköpfiger Weise behandelt", schrieb Grillo auf seinem Blog am Donnerstag. Es handle sich bei Steinbrücks Äußerung um eine von "Arroganz" und "geringer politischer Intelligenz" zeugende Erklärung. Steinbrück mangele es an unerlässlichen Fähigkeiten, die für das Kanzleramt nötig seien.

