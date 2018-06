Berlin (AFP) Der italienische Präsident Giorgio Napolitano hat die Italien-Äußerungen von SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück (SPD) erneut kritisiert. Steinbrücks Worte seien "nicht in Ordnung" gewesen, sagte Napolitano am Donnerstag nach einem Treffen mit Bundespräsident Joachim Gauck in Berlin. Napolitano sprach von einer "bedauerlichen Angelegenheit". Wenn es um das Ergebnis einer freien Wahl in einem befreundeten Land gehe, "muss man wirklich sehr ausgewogen sein bei der eigenen Wortwahl". Gauck wollte sich nicht zu Steinbrück äußern: "Das kommentiert sich selbst", sagte er.

