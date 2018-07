Berlin (AFP) Angesichts der Finanzprobleme vieler Kliniken hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) die von Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) in Aussicht gestellte Entlastung begrüßt. "Flächendeckend haben Krankenhäuser derzeit keine Chance, die steigenden Personal- und Sachkosten zu refinanzieren", erklärte Verbandschef Alfred Dänzer am Donnerstag in Berlin. Er forderte erneut, die Vergütungen für Krankenhausleistungen anzuheben. Seit Jahren stiegen die Kosten schneller als die Vergütungen.

