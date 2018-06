Vatikanstadt (AFP) Nach knapp achtjähriger Amtszeit ist am Donnerstag das Pontifikat von Papst Benedikt XVI. zu Ende gegangen. Sein am 11. Februar überraschend angekündigter Rücktritt aus Alters- und Gesundheitsgründen trat um 20.00 Uhr in Kraft. Wenige Stunden zuvor hatte sich der 85-jährige Deutsche in die päpstliche Sommerresidenz Castel Gandolfo in der Nähe von Rom zurückgezogen, wo er ein letztes Mal zu Gläubigen sprach. Benedikt XVI. ist der erste Papst seit dem Mittelalter, der freiwillig von seinem Amt zurücktrat.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.