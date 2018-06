Vatikanstadt (AFP) Mit einem letzten öffentlichen Auftritt in der päpstlichen Sommerresidenz Castel Gandolfo hat sich Benedikt XVI. von den Gläubigen in aller Welt verabschiedet. "Ich werde nicht länger Papst, sondern ein Pilger sein", sagte der 85-jährige Deutsche am frühen Donnerstagabend auf dem Balkon des Papstpalasts rund 30 Kilometer von Rom entfernt. Bereits zuvor versprach er, sich nicht in die Amtsführung seines Nachfolgers einzumischen.

