Berlin (AFP) Die große Mehrheit der Deutschen hat sich in einer Umfrage dafür ausgesprochen, das Ehegattensplitting auch auf eingetragene gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften auszuweiten: 70 Prozent der Befragten waren in dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-"Deutschlandtrend" der Meinung, die Steuervorteile der Ehe müssten auch für die Homo-Paare gelten. Nur 25 Prozent sehen das anders.

