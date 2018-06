Berlin (AFP) In der Diskussion um die Stabilisierung des angeschlagenen EU-Emissionshandels hat Unions-Bundestagsfraktionsvize Christian Ruck (CSU) den Koalitionspartner FDP wegen dessen ablehnender Haltung scharf angegriffen. Die Reform des Handelssystems für CO2-Zertifikate sei aus Sicht der Union "ein ganz entscheidender Punkt", sagte Ruck am Donnerstag in Berlin. Die schwarz-gelbe Koalition stehe auch dafür, wichtige klima- und umweltpolitische Weichen zu stellen. "Und wenn diese Weichen nicht gestellt werden können, ist das Modell auch nicht zukunftsfähig", sagte Ruck.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.