Paris (AFP) Hollywood-Starregisseur Steven Spielberg wird die Jury beim diesjährigen Filmfestival von Cannes leiten. Das gaben die Organisatoren des am 15. Mai beginnenden Festivals am Donnerstag bekannt. Der 66-jährige, der als Regisseur zwei Oscars gewann, sprach in einer Erklärung von einer "großen Ehre und einem enormen Privileg", der Jury vorsitzen zu dürfen. Das Filmfestival von Cannes beweise immer wieder, "dass das Kino die Sprache der Welt ist". Cannes sei weltweit das Filmfestival mit dem größten Prestige.

