Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Zweitligist FSV Frankfurt hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Manuel Konrad um ein Jahr bis zum 30. Juni 2014 verlängert. Der 24-Jährige hat in den vergangenen drei Jahren 57 Zweitligaspiele für die Hessen absolviert und zwei Tore erzielt.

"Manuel Konrad hat sich in seiner Zeit beim FSV Frankfurt hervorragend entwickelt und besonders in dieser Saison einen entscheidenden Leistungssprung vollzogen. Er ist zu einer festen Größe in unserem Spiel herangereift. Wir freuen uns, dass wir auch in der kommenden Saison auf ihn bauen können", sagte FSV-Geschäftsführer Uwe Stöver.