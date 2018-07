Hannover (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 bangt vor dem Spiel beim deutschen Meister Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) um seinen Top-Torjäger Mame Diouf. Der Senegalese, der in dieser Saison 15 Tore in 27 Pflichtspielen für 96 erzielt hat, fehlte am Donnerstag beim Training aufgrund von Sprunggelenkproblemen. Mittelfeldspieler Szabolcs Huszti fällt nach seiner Operation (Muskelverletzung im linken Oberschenkel) für die Partie beim Tabellenzweiten dagegen definitiv aus.

"Wir wollen unseren Aufwärtstrend beibehalten", sagte 96-Trainer Mirko Slomka. Er sieht die Borussia aber trotz des eigenen 5:1-Kantersieges gegen den Hamburger SV am vergangenen Wochenende in der Favoritenrolle. "Dortmund ist eine absolute Spitzenmanschaft, das haben sie auch am Mittwoch gegen Bayern München gezeigt", sagte Slomka.