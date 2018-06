Jakarta (AFP) Eine indonesische Mutter hat ihren Sohn wegen seines "zu kleinen Glieds" in der Badewanne ertränkt. Sie habe den Eindruck gehabt, der sowieso schon kleine Penis ihres neunjährigen Sohns sei nach der Beschneidung noch mehr geschrumpft, sagte die 38-Jährige nach der Tat der Polizei. Deshalb habe sie um seine Zukunft gebangt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, holte die Frau die Leiche ihres Sohns nach der Tat aus der Wanne, kleidete sie wieder an, legte sie aufs Bett und stellte sich dann der Polizei. Diese ordnete ein psychiatrisches Gutachten an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.