Berlin (dpa) - Etliche Internetnutzer in Deutschland wissen nicht, was mit dem Trend zur «Cloud» eigentlich gemeint ist. In einer Umfrage von Kabel Deutschland gaben ein Fünftel der Befragten (21 Prozent) an, sie wüssten nicht, was die «Cloud» («Internet-Wolke») ist.

Mit dem Fachbegriff werden zum einen Datenspeicherdienste im Internet wie Dropbox, Skydrive von Microsoft, Google Drive oder die entsprechenden Dienste von Providern wie der Telekom oder Kabel Deutschland bezeichnet, bei denen Musik, Fotos oder Videos nicht auf dem eigenen Computer gespeichert werden, sondern in großen Rechenzentren. Nutzer können über das Internet von verschiedenen Geräten und mobil auf ihre Daten zugreifen. Außerdem werden Computerprogramme, die aus dem Internet bereitgestellt werden, Cloud-Dienste genannt.

Der Großteil der Internetnutzer in Deutschland sind noch nicht in der «Daten-Wolke» unterwegs: 82 Prozent gaben an, keine Cloud-Dienste zu nutzen. Besonders unter den Über-50-Jährigen finden Cloud-Dienste kaum Anhänger, während sie unter jüngeren Nutzern etwas weiter verbreitet sind. Für die Umfrage im Auftrag von Kabel Deutschland befragte das Meinungsforschungsinstitut Ipsos 1000 Internetnutzer über 16 Jahre in Deutschland.