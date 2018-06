Tokio (AFP) Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat den Vorsitzenden der Asiatischen Entwicklungsbank, Haruhiko Kuroda, für den Posten des Zentralbankchefs vorgeschlagen. Die Regierung bemühe sich um die Zustimmung der Opposition zur Nominierung des 68-jährigen Kuroda, sagte Regierungssprecher Yoshihide Suga am Donnerstag in Tokio. Beide Parlamentskammern müssen der Ernennung des Vorsitzenden der Bank of Japan zustimmen, doch im Senat verfügt Abes konservative Liberaldemokratische Partei (LDP) über keine eigene Mehrheit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.