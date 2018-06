Rom (dpa) - Wenige Stunden vor dem Ende seiner Amtszeit hat sich Papst Benedikt XVI. im Vatikan von den anwesenden Kardinälen verabschiedet. «Unter Euch ist auch der kommende Papst, dem ich meine bedingungslose Hochachtung und meinen Gehorsam verspreche», sagte er der 85-Jährige. Anschließend verabschiedete er sich von jedem Kardinal persönlich und wechselte mit jedem einige Worte. An dem Treffen in der Sala Clementina nahmen alle Purpurträger teil, die für die Vorbereitungen auf das im März anstehende Konklave schon in Rom sind. Um 20.00 Uhr endet nach knapp acht Jahren Benedikts Amtszeit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.