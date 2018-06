Rom (dpa) - Historische Zäsur für die katholische Kirche und ein Abschied voller Demut: Die letzten Stunden vor seinem Rücktritt hat Papst Benedikt XVI. für ein persönliches Treffen mit den Kardinälen genutzt.

Seinem Nachfolger, mit dem er in wenigen Monaten gemeinsam im Vatikan leben wird, versprach er am Donnerstag «bedingungslose Hochachtung und Gehorsam». Der letzte Arbeitstag von Benedikt verlief ruhig. Er nahm ein Mittagessen im Kreise seiner päpstlichen Familie ein und wollte später mit dem Helikopter in sein neues Zuhause für die kommenden Monate nach Castel Gandolfo fliegen.

Der 85-jährige Benedikt ist der erste Papst der Neuzeit, der von seinem Amt zurücktritt. Sein Pontifikat geht am Abend um 20.00 Uhr nach knapp acht Jahren zu Ende - ein spektakulärer Moment, der in die Kirchengeschichte eingehen wird. Dann beginnt die Zeit der Sedisvakanz («leerer Stuhl Petri»), bis ein neuer Papst gewählt wird. Einen Termin für das Konklave gibt es noch nicht.

Die insgesamt 144 Kardinäle spendeten Benedikt in der Sala Clementina des Vatikans längeren Applaus. Viele von ihnen wählen im März seinen Nachfolger. Der deutsche Papst verabschiedete sich von jedem Kardinal mit einem Handschlag und einigen persönlichen Worten. «Eure Nähe und Eurer Rat waren in meiner Amtszeit eine große Hilfe», sagte er.

Der Dekan des Kardinalskollegiums, Angelo Sodano, bedankte sich in einer kurzen Ansprache bei dem scheidenden Papst. «Geliebter und ehrwürdiger Nachfolger von Petrus, wir müssen Ihnen danken für das Beispiel, das Sie uns in diesen acht Jahren waren», sagte Sodano. «Heute wollen wir Ihnen noch einmal unsere ganze Dankbarkeit ausdrücken. Alle zusammen geben wir Ihnen einen Ausdruck aus Ihrem Heimatland mit auf den Weg: "Vergelt's Gott", dass Gott Sie belohnt.»

Der 85-Jährige, der seinen Rücktritt am 11. Februar angekündigt und mit schwindenden Kräften begründet hatte, betrachtete den Donnerstag als normalen Arbeitstag. Am Mittag aß Benedikt mit seinem Sekretär und anderen Mitgliedern der päpstlichen Familie zu Mittag. Kurze Zeit später wollten Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone und Sodano dem scheidenden Pontifex im Vatikan Lebewohl sagen.

Gegen 17.00 Uhr wollte Benedikt seinen letzten Tweet im Kurznachrichtendienst Twitter verschicken und mit dem Hubschrauber zur päpstlichen Residenz Castel Gandolfo fliegen. Dort wird er in den nächsten beiden Monaten als emeritierter Papst wohnen. Danach zieht er in ein ehemaliges Kloster in den Vatikanischen Gärten, das für ihn hergerichtet wird. Dort will er zurückgezogen leben und sich dem Gebet widmen. Ein Ex- und ein neuer Papst gemeinsam im Vatikan - wie das in der Praxis genau funktioniert, muss sich zeigen.

In Castel Gandolfo ist am frühen Abend Benedikts letzter öffentlicher Akt geplant, ein Gruß an die Gläubigen von der Loggia des Palastes. Um 20.00 Uhr wird als symbolisches Zeichen für das Ende des Pontifikats das Portal der Residenz geschlossen. Die Schweizer Garde stellt ihren Dienst ein, für die Sicherheit des ehemaligen Kirchenoberhauptes ist dann die Gendarmerie des Vatikans zuständig. Benedikts bisherige Wohnung im Apostolische Palast im Vatikan soll um 20.00 Uhr versiegelt werden.

In Deutschland werden abends in vielen katholischen Kirchen die Glocken läuten. Außerdem gibt es Dankgottesdienste, darunter einen zentralen in der Kathedrale St. Hedwig in Berlin, zu dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet wird. Zahlreiche deutsche Bischöfe würdigten Benedikts Pontifikat.

Bei seinem bewegenden letzten öffentlichen Auftritt in Rom hatte sich Benedikt am Mittwoch von etwa 150 000 Gläubigen und Touristen verabschiedet. Er dankte in der Generalaudienz allen und sprach von schwierigen Augenblicken in seinem von Krisen geprägten Pontifikat. Am Abend kamen viele Gläubige auf den Petersplatz, um mit Kerzen und Gebeten Abschied von Benedikt zu nehmen.

Am Freitag sollen die Kardinäle aufgefordert werden, sich in Rom zu versammeln. Der Vatikan geht davon aus, dass sich das Kollegium dann Anfang nächster Woche trifft, um die Wahl eines neuen Papstes vorzubereiten. Wann das Konklave, an dem nach Angaben von Lombardi voraussichtlich 115 Kardinäle teilnehmen werden, beginnt, ist noch offen.

Vatikan

Website Vatikan-News