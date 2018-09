Mainz (dpa) - Nach dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. erwartet der Mainzer Kardinal Karl Lehmann keine schnelle Entscheidung über einen Nachfolger im Konklave. «Ich bin kein Hellseher, ab er so rasch wie 2005 wird es vielleicht doch nicht gehen», sagte Lehmann der «Allgemeinen Zeitung» (Mainz).

Die Herkunft des künftigen Papstes ist für den Mainzer Kardinal, der selbst am Konklave teilnehmen wird, nicht vorrangig. Ob er aus Afrika, Asien oder Lateinamerika kommt, werde «bei der Wahl wohl viel weniger Bedeutung» haben als in den Medien dargestellt. Vom neuen Papst erwartet Lehmann «eine nüchterne, aber begeisternde Vision vom Weg der Kirche in die Zukunft».