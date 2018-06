Rom (dpa) - Der letzte Arbeitstag von Papst Benedikt XVI. hat begonnen. Nach seiner am 11. Februar verkündeten historischen Entscheidung, den Stuhl Petri zu verlassen, geht die Amtszeit von Joseph Ratzinger nach knapp acht Jahren um genau 20.00 Uhr zu Ende.

Damit beginnt auch die Zeit der Sedisvakanz («leerer Stuhl Petri»). Für den 85-Jährigen sollte der Donnerstag ein normaler Arbeitstag werden, bevor er gegen 17 Uhr mit dem Hubschrauber zur päpstlichen Residenz Castel Gandolfo fliegt, wo er zunächst wohnen wird. Am späten Vormittag verabschiedet sich Benedikt noch von den in Rom anwesenden Kardinälen. Darunter sind bereits viele Purpurträger, die angereist sind, weil sie im März einen neuen Papst wählen müssen.

In Castel Gandolfo ist am frühen Abend Benedikts letzter öffentlicher Akt ein Gruß an die Gläubigen von der Loggia des Palastes aus. In Deutschland werden abends in vielen katholischen Kirchen die Glocken läuten. Zudem gibt es Dankgottesdienste.

