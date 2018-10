Rom (dpa) - Letzter Arbeitstag von Papst Benedikt XVI.: Nach seiner am 11. Februar verkündeten historischen Entscheidung, den Stuhl Petri zu verlassen, geht die Amtszeit von Joseph Ratzinger nach knapp acht Jahren um genau 20.00 Uhr zu Ende.

Damit beginnt auch die Zeit der Sedisvakanz («leerer Stuhl Petri»). Er ist der erste Papst der Neuzeit, der von seinem Amt zurücktritt.

Für den 85-Jährigen war der Donnerstag ein normaler Arbeitstag. Gegen 17.00 Uhr sollte er mit dem Hubschrauber zur päpstlichen Residenz Castel Gandolfo fliegen, wo er in den nächsten beiden Monaten als emeritierter Papst wohnen wird. Danach zieht er in ein ehemaliges Kloster in den Vatikanischen Gärten, das für ihn hergerichtet wird.

Am späten Vormittag verabschiedete sich Benedikt in der Sala Clementina des Vatikans von den in Rom anwesenden Kardinälen. Darunter sind bereits viele Purpurträger, die angereist sind, weil sie im März einen neuen Papst wählen müssen. Benedikt betrat unter dem Applaus der Kardinäle den Raum, der Dekan des Kardinalskollegiums, Angelo Sodano, bedankte sich in einer kurzen Ansprache bei Benedikt. Am Nachmittag wollten Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone und Sodano dem scheidenden Pontifex noch im Vatikan Lebewohl sagen.

In Castel Gandolfo südlich von Rom ist am frühen Abend Benedikts letzter öffentlicher Akt ein Gruß an die Gläubigen von der Loggia des Palastes aus. Die Schließung des Portals der Residenz soll dann um 20.00 Uhr das symbolische Zeichen für das Ende des Pontifikats sein. Die Schweizer Garde stellt ihren Dienst ein, für die Sicherheit des ehemaligen Kirchenoberhaupt ist dann die Gendarmerie des Vatikans zuständig.

In Deutschland werden abends in vielen katholischen Kirchen die Glocken läuten. Außerdem gibt es Dankgottesdienste, darunter einen zentralen in der Kathedrale St. Hedwig in Berlin, zu dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet wird.

Bei seinem bewegenden letzten öffentlichen Auftritt in Rom hatte sich Benedikt am Mittwoch von etwa 150 000 Gläubigen und Touristen verabschiedet. Er dankte in der Generalaudienz allen und sprach von schwierigen Augenblicken in seinem von Krisen geprägten Pontifikat. Am Abend kamen viele Gläubige auf den Petersplatz, um mit Kerzen und Gebeten Abschied von Benedikt zu nehmen.

Am Freitag sollen die Kardinäle in einem Brief aufgefordert werden, sich in Rom zu versammeln. Der Vatikan geht davon aus, dass sich das Kollegium dann Anfang nächster Woche trifft, um die Wahl eines neuen Papstes vorzubereiten. Wann das Konklave beginnt, ist noch offen.