Washington (dpa) - US-Außenminister John Kerry hat dem scheidenden Papst Benedikt XVI. alles Gute zum Ruhestand gewünscht. Die Vereinigten Staaten sendeten ihre besten Wünsche an Papst Benedikt XVI., sagte Kerry nach einer in Washington verbreiteten Mitteilung. Der US-Außenminister wird sich heute am letzten Arbeitstag des Papstes in Rom aufhalten, um sich mit syrischen Oppositionsführern zu treffen.

