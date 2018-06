Wiesbaden (dpa) - Ein 33 Jahre alter mutmaßlicher Pädophiler ist nach einem öffentlichen Fahndungsaufruf festgenommen worden. Der Mann aus Sachsen soll seinen eigenen Sohn schwer sexuell missbraucht haben. Außerdem soll er kinderpornografische Filme hergestellt und verbreitet haben, teilten Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das BKA mit. Der Beschuldigte hat bereits gestanden. Die Ermittler hatten gestern Abend in der ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY...ungelöst» mit Bildern öffentlich nach dem Mann gefahndet. Nach einem Hinweis wurde er identifiziert und in seiner Wohnung in Sachsen festgenommen.

