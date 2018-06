Genf (AFP) Bald wird es so viele Mobiltelefone wie Menschen auf der Welt geben. Wie die Internationale Fernmeldeunion (UIT) am Donnerstag in Genf mitteilte, wird die Zahl der Handys Anfang kommenden Jahres die Marke von sieben Milliarden durchbrechen. Asien sei der Motor dieser Entwicklung, bereits heute seien mehr als die Hälfte aller Mobiltelefone auf diesem Kontinent im Umlauf. Die Weltbevölkerung kletterte 2011 erstmals über die Marke von sieben Milliarden Menschen.

