Kapstadt (AFP) Südafrikas Staatschef Jacob Zuma hat in den Schulen des Landes eine Kampagne gegen Vergewaltigungen und andere sexuelle Übergriffe gestartet. "Mehr als 64.000 Vergewaltigungsfälle wurden der Polizei vergangenes Jahr gemeldet", sagte Zuma am Donnerstag vor Schülern einer Schule in Kapstadt. "Wir sind zusammengekommen, um deutlich zu machen, dass diese abscheulichen Verbrechen aufhören müssen."

