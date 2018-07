Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) (SID) - Für Tennisprofi Daniel Brands (Deggendorf) ist das ATP-Turnier in Dubai nach dem Viertelfinale beendet. Der 25 Jahre alte Qualifikant unterlag in der Runde der letzten Acht dem an Nummer vier gesetzten Argentinier Juan Martin del Portro mit 4:6, 2:6. Brands, Nummer 97 der Welt, musste sich bei seiner zweiten Viertelfinal-Teilnahme 2013 nach 1:03 Stunden geschlagen geben.

Del Potro trifft im Halbfinale auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien), der den Italiener Andreas Seppi mit 6:0 und 6:3 vom Platz schickte. Im Finale von Dubai könnte es zum Top-Duell zwischen dem Australian-Open-Sieger Djokovic und dem Weltranglistenzweiten Roger Federer (Schweiz) kommen. Grand-Slam-Rekordsieger Federer setzte sich gegen den Russen Nikolai Dawydenko mit 6:2, 6:2 durch und spielt im zweiten Halbfinale gegen den Tschechen Tomas Berdych.

Im Viertelfinale von Dubai war Brands, der zu Beginn des Jahres in Doha das Halbfinale erreicht hatte, der letzte deutsche Profi. Zuvor war Davis-Cup-Spieler Tobias Kamke (Lübeck) im Achtelfinale an dem an Nummer drei gesetzten Berdych gescheitert.