Den Haag (AFP) Der frühere jugoslawische Generalstabschef Momcilo Perisic ist vom UN-Tribunal in Ex-Jugoslawien in der Berufungsverhandlung freigesprochen worden. Dies gab der zuständige Richter am Donnerstag in Den Haag bekannt. Perisic war ursprünglich im September 2011 wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vom Haager Tribunal zu 27 Jahren Haft verurteilt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.