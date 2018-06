New York (AFP) Wer in den USA seinen Kaffee in einer Filiale der Kaffeehauskette Starbucks trinkt, hat künftig Zugang zu 15 verschiedenen Online-Artikeln der Zeitung "New York Times" am Tag. Beide Seiten kündigten am Mittwoch eine entsprechende Partnerschaft an. Kunden, die sich in dem Kaffeehaus in das dortige Netzwerk einloggen, dürfen demnach einmal am Tag aus fünf verschiedenen Bereichen jeweils drei Artikel lesen, darunter aus den Sparten Nachrichten, Technologie und Unternehmen.

