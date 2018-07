Washington (AFP) Der US-Senat hat Jack Lew mit deutlicher Mehrheit als neuen Finanzminister des Landes bestätigt. Insgesamt 71 Senatoren stimmten am Mittwoch (Ortszeit) für den Wunschkandidaten von US-Präsident Barack Obama, 26 Vertreter der Kongresskammer lehnten ihn ab. Obama erklärte nach dem Votum, in dieser "kritischen Zeit für unsere Wirtschaft und unser Land gibt es keinen Qualifizierteren für diesen Posten als Jack". Der neue Ressortchef soll bereits am Donnerstag vereidigt werden.

