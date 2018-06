Hanoi (AFP) Einen Proteststurm hat ein chinesisches Restaurant in Peking ausgelöst, das Vietnamesen und anderen Asiaten sowie Hunden den Zutritt verbietet. Auf einem Schild am Restaurant "Peking Snacks" in der chinesischen Hauptstadt steht geschrieben: "Dieses Etablissement bedient keine Japaner, Philippiner, Vietnamesen und Hunde." Vor allem in Vietnam und in den Philippinen verbreiteten sich Fotos des Schildes in Windeseile im Internet und sorgten für große Empörung, die sich in zehntausenden Kommentaren niederschlug.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.