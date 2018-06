Offenbach (dpa) - Am Freitag ist es zunächst meist stark bewölkt, teilweise auch neblig trüb. Vor allem im Mittelgebirgsraum gibt es teils noch etwas Sprühregen, örtlich auch gefrierend. Dann setzen sich aber von Norden her einige Auflockerungen mit etwas Sonnenschein durch.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach kann gebietsweise noch etwas Nieselregen, nach Osten zu sowie in höheren Lagen auch Schneegriesel fallen. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 7 Grad, die höheren Werte im Südwesten. Es weht schwacher, im Norden und Osten auch mäßiger, in Böen frischer West- bis Nordwestwind.

In der Nacht zum Samstag ist es gebietsweise klar, teils kann es auch stärker bewölkt oder neblig sein. Die Tiefstwerte liegen meist zwischen 0 und -5 Grad, über Schnee auch deutlich darunter. An den Küsten bleibt es teils frostfrei.